Москва, 3 июня, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Дожди, грозы и последующее похолодание 3 июня принесёт в Московский регион холодный атмосферный фронт. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

«Первые два дня лета получились очень тёплыми. Однако в связи с прохождением атмосферного фронта в пятницу пройдут дожди с грозами, а затем придут более прохладные воздушные массы, и температура немного понизится в выходные».

В ближайшие три дня, по словам метеоролога, воздух в столичном регионе будет прогреваться до +18… +23 °C. При этом суббота порадует москвичей преимущественно сухой погодой, а в воскресенье местами ожидаются небольшие дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продлевается режим экстренного предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях — порывистом ветре, грозовых дождях и граде.