Москва, 3 июня, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО несет меньше угроз, чем присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев телеканалу Al Jazeera.

НАТО

Однако он отметил, что Россия выступает против любого расширения НАТО. По словам Медведева, с распадом Организации Варшавского договора баланс сил в мире нарушился кардинально.

«Два блока не компенсируют друг друга, и, наоборот, НАТО пытается диктовать свою волю по всей планете», — уточнил он.

Медведев подчеркнул, что планы скандинавских стран по вступлению в альянс на тех условиях, которые озвучиваются, не несут такую угрозу, как потенциальное вхождение в НАТО Украины. По его словам, это может привести к прямому столкновению России и Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга ускорить прием Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, Североатлантический альянс должен принять все усилия для ускорения этого процесса.