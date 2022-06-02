Вашингтон, 3 июня, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Администрация США приветствует решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти, но никак не влияла на его принятие. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 2 июня заявила на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Представительнице Белого дома задали вопрос о возможной роли США в убеждении стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Карин Жан-Пьер «Это решение, которое ОПЕК+ принимает самостоятельно, это не что-то, что решаем мы или принимаем участие… Но мы приветствуем сегодняшнее заявление».

2 июня состоялось заседание стран ОПЕК+, на котором страны картеля приняли решение равномерно перераспределить на июль и август сентябрьскую квоту на добычу нефти в объёме 432 тыс. баррелей в сутки. Что наращивает добычу в этом периоде до 648 тыс. баррелей в сутки.

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