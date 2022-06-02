Бразилиа, 3 июня, 2022, 01:37 — ИА Регнум. По меньшей мере 127 человек погибли в результате последствий ливней и наводнений в штате Пернамбуку в Бразилии, 2 июня передал телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

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Ранее сообщалось о 120 жертвах стихии. Еще семь тел были найдены в окрестностях города Ресифе. Спасатели продолжают поиски двоих человек, числящихся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Болсонару в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в Бразилии.