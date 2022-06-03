Северодонецк, ЛНР, , 01:30 — REGNUM Мирные жители могут находиться в бомбоубежищах завода «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республике (ЛНР), где укрылись киевские боевики. Об этом 1 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в рамках стрима RT.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

Марочко уточнил, что согласно полученным разведданным, на территорию предприятия «Азот» под разными предлогами украинские боевики заманивали мирных жителей. Сейчас киевские националисты запрещают людям покидать бомбоубежище и заминировали подходы к нему. Завод строился ещё в советское время, когда бомбоубежище было обязательно для всех крупных предприятий.

Также официальный представитель НМ ЛНР добавил, что эти бомбоубежища не такие, как на «Азовстали», так как там, например, нет «ярусности». Однако завод «Азот» — предприятие химической промышленности, поэтому по нему нельзя наносить удары средствами поражения. На территории завода находится большое количество химикатов, в том числе отравляющих и взрывоопасных веществ, поэтому здесь, по словам Марочко, требуется «действовать аккуратно, ювелирно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики взорвали цистерну с азотной кислотой в городе Северодонецк (ЛНР) на территории предприятия «Азот», создав опасную экологическую ситуацию.

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