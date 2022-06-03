Минск, 3 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Фигурантам дела о заговоре с целью захвата в Белоруссии грозит максимально суровое наказание, учитывая, что доказательства вины здесь нагляднее, чем в других процессах над белорусскими оппозиционерами. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM3 июня высказал политологОлег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мы все видели, как Юрий Зенкович и Александр Федута в московском ресторане обсуждали с подставными белорусскими военными план госпереворота в Белоруссии. Слышали их разговоры с другими заговорщиками по видеосвязи. Тут все признаки состава преступления налицо. Причём преступления, связанного с покушением на президента и его семью. Понятно, что эта компания едва ли смогла бы осуществить задуманное, однако с точки зрения уголовного закона это не имеет принципиального значения. Зенковича, Федуту, Костусева и ещё двух их подельников ждёт наказание, аналогичное тому, которое получила группа Тихановского — от 14 до 18 лет».

Как сообщалоИА REGNUM, Юрий Зенкович и Александр Федута были задержаны в Москве 13 апреля 2021 года в ходе совместной операции ФСБ и белорусских спецслужб. Позже в СМИ были опубликованы видеосъемки, на которых задержанные обсуждают силовой сценарий смены власти в Белоруссии. Некоторые из участников обсуждений оказались подставными. В числе прочего фигурантами уголовного дела рассматривался вариант физического устранения президента БелоруссииАлександра Лукашенко.