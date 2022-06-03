Москва, , 01:20 — REGNUM В большинстве регионов России и ряде стран мира с 3 по 5 июня пройдёт акция «Ночь географии», включающая более 500 самых разнообразных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Россия Валентина Андреева © ИА REGNUM

В первые выходные дни лета жителей 72 регионов России и 18 стран мира приглашают стать участниками «самой географической ночи года», целью которой является «повышение интереса к географии России, её природе и самобытности». Решившиеся на увлекательное ночное приключение смогут посетить музеи и заповедники, принять участие в мастер-классах и викторинах, а также осуществить уникальные ночные сплавы по рекам.

пресс-служба РГО «Станьте участниками мероприятий, которые позволят лучше узнать особенности территории, природы и народов нашей страны, приоткроют завесу тайн прошлого и расскажут о современных географических исследованиях. Вы узнаете, насколько удивительной и интересной может быть география, над какими задачами и проектами работают профессиональные географы и учёные».

С программой уникальной акции можно ознакомиться на сайте проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, более 23 000 участников программы «Больше, чем путешествие» отправились в поездки по стране с сентября 2021 по май 2022 года.

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