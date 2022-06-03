Химки, Московская область, , 01:18 — REGNUM Не менее 21 человека пострадали после того, как автобус с пассажирами врезался в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковном городе Химки.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 11 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Так, в Центральной больнице Химок находятся 10 человек, а больнице в Долгопрудном — 1.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Химках получили травмы 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Воронеже служебный автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, столкнулся с легковым автомобилем Opel. В результате аварии пострадали четыре сотрудника, которые находились в служебном транспортном средстве.

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