Москва, , 00:56 — REGNUM Москва готова нанести удары по центрам принятия решений, если Киев попытается применить по российской территории полученное от США вооружение, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — заявил он.

Медведев уточнил, что под центрами принятия решений имеются в виду украинское министерство обороны, генеральный штаб, а также другие ведомства. При этом он отметил, что все они находятся даже не в Киеве. Медведев подчеркнул, что Россия учитывает и эти нюансы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил, что киевский режим будет наносить удары по России при помощи полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня. При этом в Белом доме США утверждали, что поставят РСЗО Киеву при условии неиспользования этих систем по территории России.