Москва, , 00:43 — REGNUM Мужчина, находившийся в розыске в Армении, погиб в результате стрельбы, которую отрыл неизвестный в центре Москвы. Об этом 1 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Убийство

Инцидент произошёл в ночь на 3 июня на проспекте Комсомольском. По предварительным данным, убитый, мужчина 62-х лет, находился в розыске в Армении. В то же время, согласно предварительной информации, в Москве убитому принадлежала компания, оказывающая услуги по консалтингу.

Уточняется, что в в бизнесмена выстрелили, когда он вышел из ресторана «Сейджи» вместе с девушкой. Неизвестный сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места преступления.

Сотрудниками правоохранительных органов по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. На место выехал руководитель Главного Следственного Управления по Москве Андрей Стрижов. Устанавливаются причастные к убийству. Координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

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