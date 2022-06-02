Ханой, 3 июня, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 1088 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные вьетнамского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Уточняется, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны — заболевших выявили в 46 провинциях и городах республики. Самый крупный очаг распространения COVID-19 располагается в столице страны Ханое — там выявили 238 зараженных за сутки. Также крупные очаги зафиксированы в провинциях Бакнинь и Йенбаи на севере республики.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 10 722 634. При этом к настоящему времени уже выздоровели 88% заболевших, их выписали из медицинских учреждений. От осложнений COVID-19 во Вьетнаме скончались 43 080 человек.