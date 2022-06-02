Химки, Московская область, 3 июня, 2022, 00:33 — ИА Регнум. По меньшей мере 18 человек пострадали в результате дорожной аварии с автобусом в подмосковном городе Химки, 2 июня сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

При этом 13 пострадавших были госпитализированы. ДТП произошло на 22 километре Ленинградского шоссе, в районе дома номер 16.

По предварительным сведениям, водитель автобуса маршрута №851 врезался в автобусную остановку, после того как водитель транспортного средства почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В салоне на момент ДТП находились 20 пассажиров. Лица, находившиеся на остановке, не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа Кемеровской области столкнулись микроавтобус «Мерседес» и грузовик «КамАЗ» с полуприцепом. В результате случившегося пострадали 13 человек.