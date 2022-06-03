Москва, 3 июня 2022, 00:25 — REGNUM В Москве продлевается режим экстренного предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях — порывистом ветре, грозовых дождях и граде. Об этом в ночь на 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Ведомство рекомендует водителям на время действия режима соблюдать повышенную осторожность — снизить скорость, увеличить дистанцию следующих впереди автомобилей, а также избегать внезапных манёвров. Парковать автомобили рекомендуется вдали от деревьев.
Пешеходам рекомендуется не оставлять без присмотра детей, не укрываться под деревьями и обходить стороной любые шаткие конструкции и рекламные щиты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
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