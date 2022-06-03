Нью-Йорк, США, , 00:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 июня ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост Apu-svao.ru

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 435,05 пункта (1,33%), до уровня 33 248,28 пункта. S& P 500 подорожал на 75,59 пункта (1,84%), до уровня 4176,82 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 322,44 пункта (2,69%), до уровня 12 316,90 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,28 (1,98%), до уровня $117,52 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 июня снижением.

Читайте также: Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижением