Кутаиси, Грузия, 3 июня 2022, 12:51 — REGNUM Израильский бизнесмен Игорь Аскаров объявил голодовку в тюрьме города Кутаиси, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтвари архи».
Аскаров находится в предварительном заключении. Он просит о медицинской помощи. Родственники задержанного заявляют, что пенитенциарная служба отказывается оказывать медицинскую помощь гражданину Израиля, проживающему в грузинском городе Озургети, и обвиняет его в симуляции.
68-летнему заключенному, который утверждает, что он является жертвой антисемитизма, сегодня суд Озургети продлил срок предварительного заключения.