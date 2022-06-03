Кутаиси, Грузия, 3 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Израильский бизнесмен Игорь Аскаров объявил голодовку в тюрьме города Кутаиси, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтвари архи».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Аскаров находится в предварительном заключении. Он просит о медицинской помощи. Родственники задержанного заявляют, что пенитенциарная служба отказывается оказывать медицинскую помощь гражданину Израиля, проживающему в грузинском городе Озургети, и обвиняет его в симуляции.

68-летнему заключенному, который утверждает, что он является жертвой антисемитизма, сегодня суд Озургети продлил срок предварительного заключения.