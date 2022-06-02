Варшава, , 23:56 — REGNUM Польша получит финансовую выгоду от поставок оружия Украине, заявил 2 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Варшава получит за это сотни миллионов евро от Евросоюза.

«Со стороны Европейского союза мы получим поддержку, связанную с передачей на Украину оружия. Специально под это заложены в бюджет ЕС сотни миллионов евро», — сказал Моравецкий.

Напомним, Польша продолжает поставлять украинским нацистам сотни единиц бронетехники, артиллерийские орудия, боеприпасы, беспилотники, запчасти для боевой авиации и другие вооружения.