Варшава, 2 июня, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Польша получит финансовую выгоду от поставок оружия Украине, заявил 2 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, Варшава получит за это сотни миллионов евро от Евросоюза.

«Со стороны Европейского союза мы получим поддержку, связанную с передачей на Украину оружия. Специально под это заложены в бюджет ЕС сотни миллионов евро», — сказал Моравецкий.

Напомним, Польша продолжает поставлять украинским нацистам сотни единиц бронетехники, артиллерийские орудия, боеприпасы, беспилотники, запчасти для боевой авиации и другие вооружения.