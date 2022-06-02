Москва, , 23:51 — REGNUM Площадь лесных пожаров в России сократилась до рекордно низко низкого показателя для начала лета, сообщили 2 июня в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Donland.ru

«В России пройден весенний пик лесных пожаров и достигнут переломный момент — сокращены основные площади лесных пожаров. Они рекордно малы на эти даты в годовом сравнении», — сообщается в телеграм-канале Рослесхоза.

Отмечается, что в настоящее время на всей территории России ведётся тушение всего девяти пожаров на 188 гектарах земель лесного фонда, при этом восемь из них локализованы.

Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество действовавших лесных пожаров на сегодняшний день сократилось в пять раз.

«Весенний этап лесных пожаров пройден, однако лесные службы по-прежнему в полной готовности — продолжается наземное и авиапатрулирование. Оперативное выявление возгораний позволяет в максимально сжатые сроки ликвидировать огонь и не допустить роста площадей, пройденных огнём», — добавил глава ведомства.