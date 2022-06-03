Батуми, Грузия, , 12:45 — REGNUM В Батумский городской суд был доставлен скандально известный турецкий предприниматель Галиф Озтюрк, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Сейчас в суде обсуждается мера пресечения. Прокуратура требует тюремного заключения турецкого бизнесмена, а сторона защиты ходатайствует об освобождении под залог.

Прокуратура предъявила бизнесмену обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах. По данным следствия, во время обыска в квартире Озтюрка было изъято более 7 граммов кокаина.

Озтюрк не признает себя виновным. Он был задержан в Батуми 31 мая.