Москва, 2 июня, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Международному уголовному суду (МУС) и коллективному Западу нет никакого дела до военных преступлений киевского режима и украинских нацистов, а сам МУС превращен Западом в фарс и сугубо политический инструмент, заявил 2 июня на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Ни МУС, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году», — сказал он.

Он напомнил, что предан забвению расстрел на киевском майдане, а также все подобные эпизоды других «цветных революций».

«Едва ли наши коллеги вспомнят сегодня про мирных жителей Донбасса, убитых украинскими военными за восемь лет обстрелов и бомбардировок, которые продолжаются и сегодня.

Никто не потребует привлечь Киев к ответственности за сожжение националистами заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе», — отметил постпред России.

Небензя подчеркнул, что откровенных неонацистов полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коллективный Запад зачислил в «герои».

«Свастики и прочая нацистская атрибутика — не только на форме, но и на телах этих расписных персонажей — не смущает самопровозглашенных светочей демократических ценностей, продолжающих повторять мантру о том, что нацизма на Украине нет — это, мол, пропаганда России», — добавил российский дипломат.

«Правосудие превращается в фарс: виновный назначается заранее, проплаченный Западом суд штампует проплаченные приговоры», — заявил постпред России в ООН.