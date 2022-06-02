Загреб, , 23:38 — REGNUM Решение Европейской комиссии принять Хорватию в еврозону справедливо: страна выполнила все требования, сообщил 2 июня журналистам хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

По итогам встречи с заместителем председателя ЕК Валдисом Домбровскисом, которая состоялась в Загребе, Пленкович заявил, что власти Хорватии предпринимали усилия, чтобы страну приняли в еврозону и в Шенгенское пространство.

По его словам, в Хорватии для достижения этой цели проводилась соответствующая политика, принимались экспертные и технические меры.

Так что позитивный отчёт ЕК в отношении Хорватии — «это очень хорошо, поскольку мы являемся единственной страной, которая соответствует критериям членства в Европейском экономическом и валютном союзе», сказал Пленкович.

Читайте также: Хорватию переведут в еврозону