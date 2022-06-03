3 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 00:09 — REGNUM Президент США Джо Байден не собирается добиваться отстранения от власти президента России Владимира Путина, несмотря на свое раннее заявление о том, что Путин якобы «не должен оставаться у власти». О перемене своей позиции Байден заявил в статье для The New York Times, где он также указал, что Штаты не желают конфликта между Россией и НАТО.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на мои разногласия с господином Путиным и мое возмущение его действиями, Соединенные Штаты не будут добиваться его отстранения от власти в Москве», — написал президент.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Говорите что хотите о личности Трампа, но, по крайней мере, при Трампе мы знали, кто главный и кто принимает решения. Я не помню, чтобы сотрудники Белого дома разъясняли КАЖДОЕ публичное заявление Трампа», — пишет thomaswinslow009.

«Я не думаю, что Байден действительно знает, что он говорит или что происходит на самом деле. Он и его администрация — полный бардак, и всё, что он сделал до сих пор, отражает это. Афганистан, экономика, цены на газ, уровень преступности, Россия, проблемы с поставками, инфляция, фондовый рынок. Все эти проблемы напрямую связаны с политикой и руководством Байдена», — указывает Junkdrawer8 675 309.

«Забавно, что вся российская мистификация была основана на лжи о том, что Россия вмешивается в выборы в США. Теперь Байден «загнан в угол» из-за того, что США вмешиваются в российские выборы», — комментирует Ministry-of-Truth.

«К сожалению, Байден не может вспомнить, что он говорил о Путине на прошлой неделе или даже вчера… Спросите его о Путине завтра, и он ответит: «Кто это?», — шутит timr270.

«Если только мы не находимся в состоянии горячей войны с ними, не нам пытаться сместить Путина. Народ России должен сам решить, останется Путин или уйдет», — отмечает southernfi.

«Когда же республиканцы и демократы поймут, что Джо Байден полностью потерял рассудок, и заставят его уйти в отставку, пока он не втянул нас в войну», — интересуется Iserved1961.

«У Байдена не было власти, чтобы сместить Путина. Это еще одно заявление, которое показывает, что он просто не имеет представления о реальности. Вместо того, чтобы сосредоточиться на вещах, которых он может достичь, например на защите наших границ, он продолжает делать заявления, которые приходится исправлять его помощникам», — негодует alurlyrx672.

«Подобные заявления президента в иных случаях могли бы быть проблематичными, но правда заключается в том, что никто не считает, что всё, что говорит Джо Байден, заслуживает доверия или отражает позицию администрации. Как ни странно, это единственное, в чем республиканцы и демократы могут согласиться», — комментирует reverse_mojo.

«Бесхребетный трус… Байден заставляет нашу страну выглядеть слабой перед всем миром. Байден — худший президент в истории США», — предполагает aarong345.

«Конечно, я не могу говорить за мировых лидеров, но могу поспорить, что им, к сожалению, уже всё равно, что говорит наш президент Байден. Скорее, они следят за заявлениями его кураторов. Войны часто начинаются из-за недопонимания, как это, вероятно, произошло на Украине», — отмечает ilfautcroire272.

«После четырех лет мира и процветания мы теперь несем бремя некомпетентности администрации Байдена. После того как мы пережили энергетическую независимость, низкие цены на газ, инфляцию, которая в среднем составляла менее 2% в течение четырех лет, и отсутствие новых войн… это разительная перемена по сравнению с тем временем», — тоскует mickeg.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена американцами упал до рекордных 39%. Это 25 мая следует из данных опроса центра общественных исследований AP-NORC, которые приводит The Washington Times.

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