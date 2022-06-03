Вашингтон, 3 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США 2 июня опубликовали отчет о свободе вероисповедания в мире. Данные были собраны в 200 государствах и территориях. В отчетах констатированы факты нарушения религиозных свобод правительствами, террористами и отдельными лицами. Отдельное внимание в отчете уделено Косово и Албании.

a. dombrowski Монастырь Высокие Дечаны, Косово

В части отчета, посвященной Албании, подчеркивается, что страна является светским государством и государство сотрудничает с основными религиозными общинами. Тем не менее, представители различных конфессий жалуются на то, что собственность, конфискованная при коммунистическом режиме, не возвращена прежним хозяевам. В кадастровом агентстве намерены выплатить дореволюционным собственникам на занятую новыми жильцами территорию денежные компенсации.

В США призвали власти Албании ускорить рассмотрение спорных вопросов и вернуть верующим конфискованные дома и собственность.

По оценке американских аналитиков, в Косово мусульмане составляют 95,6% населения, еще 2,2% — католики и лишь 1,4% — православные. В Косово нет официальной религии, однако пять традиционных конфессий получают налоговые льготы и другие преференции.

В отчете сообщается о том, что косовского виршеплета Джина Морену арестовали за распространение оскорбительных для мусульман стихов, также содержится упоминание о том, что власти Косово семь лет отказываются передать сербскому монастырю Высокие Дечаны 24 га земли.

В отчете упоминается о том, что СМИ негативно освещают работу Исламской общины Косово, что ведет к дискриминации ее адептов.