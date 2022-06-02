Мурманск, 2 июня, 2022, 23:07 — ИА Регнум. В Мурманской области представили бесплатное мобильное приложение Fontan о современном искусстве, сообщает региональный минкульт.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон

На платформе собраны аудио- и видеоматериалы, посвященные работе заполярных деятелей культуры. Приложение знакомит с новостями культурной жизни и афишей мероприятий, с результатами коллабораций областного художественного музея с различными художниками.

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