В Мурманске представили мобильное приложение о современном искусстве
Мурманск, 2 июня, 2022, 23:07 — ИА Регнум. В Мурманской области представили бесплатное мобильное приложение Fontan о современном искусстве, сообщает региональный минкульт.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
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На платформе собраны аудио- и видеоматериалы, посвященные работе заполярных деятелей культуры. Приложение знакомит с новостями культурной жизни и афишей мероприятий, с результатами коллабораций областного художественного музея с различными художниками.
Как сообщало ИА REGNUM, в России создают новый ресурс для проверки водительских удостоверений.