Бахмут, , 23:09 — REGNUM Вечером 2 июня украинские вооружённые формирования атаковали из миномётов Бахмутский район ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:55 мск из миномёта калибра 120 мм был обстрелян посёлок Зайцево (его южная часть). Со стороны севера Зайцево украинские боевики выпустили семь мин.

В 18:10 мск со стороны населённого пункта Новолуганское ВСУ обстреляли посёлок Доломитное, выпустив по нему четыре мины калибра 60 мм.

В 18:12 мск зафиксирован обстрел Зайцево со стороны населённого пункта Жованка: украинские боевики выпустили 20 мин калибра 60 мм.

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