Приштина, , 22:59 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 2 июня провел встречу за закрытыми дверями с членами комиссии парламента Косово по внешним сношениям.

Джефф Ховеньер State.gov

Как сообщает албанское новостное агентство, встреча состоялась в зале заседаний президиума парламента Косово.

Встреча началась в 10:30 по местному времени, по ее окончании Ховеньер и глава комиссии Хаки Абази выступили с кратким сообщением для СМИ.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о нежелании следовать совету «Пятерки» (Италия, США, Великобритания, Германия, Франция) о передаче земель православному монастырю Высокие Дечаны.

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