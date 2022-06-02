Берлин, 2 июня 2022, 22:55 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.
Об этом она заявила 2 июня журналистам радиостанции WDR.
«Мы не можем закрывать сегодня двери перед Украиной. Недостаточно сказать «вы являетесь частью Европы» — вместо этого нужно говорить: «вы являетесь частью ЕС», — заявила Бербок.
По её словам, «это исторический момент», но процесс не будет быстрым.
«Не будет быстрого процесса вступления, не может быть каких-либо скидок», — пояснила глава МИД Германии.
Напомним, статус «кандидат в члены ЕС» не имеет никакого юридического или дипломатического наполнения.
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