Берлин, 2 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

Цитата из трансляции министерства иностранных дел Украины Совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Германии Анналены Бербок

Об этом она заявила 2 июня журналистам радиостанции WDR.

«Мы не можем закрывать сегодня двери перед Украиной. Недостаточно сказать «вы являетесь частью Европы» — вместо этого нужно говорить: «вы являетесь частью ЕС», — заявила Бербок.

По её словам, «это исторический момент», но процесс не будет быстрым.

«Не будет быстрого процесса вступления, не может быть каких-либо скидок», — пояснила глава МИД Германии.

Напомним, статус «кандидат в члены ЕС» не имеет никакого юридического или дипломатического наполнения.