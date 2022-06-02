Вологда, 2 июня, 2022, 22:54 — ИА Регнум. На Вологодчине поставки продовольствия в учреждения образования и здравоохранения будут осуществляться по прямым договорам. Это позволит обеспечить бесперебойность поставок продуктов питания, сообщает региональное правительство.

Продукты питания

«Продукты питания, которые не производятся на территории области, с 1 января 2023 года будут закупаться для дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений централизованно с использованием инфраструктуры регионального распределительно-логистического центра. Аналогичный механизм уже используется для учреждений здравоохранения, социальной защиты и учреждений среднего профессионального образования области. Главная задача регионального распределительно-логистического центра — избежать поставок контрафакта и некондиции», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявляли, что регион сможет обеспечить себя молоком и картофелем.