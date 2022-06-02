Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 2 июня, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске огнеборцы локализовали пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Россиии по ЯНАО.

Пресс-служба МЧС России по ЯНАО Горящая свалка в Лабытнанги (ЯНАО)

«В настоящее время специализированным транспортом производится отсыпка песком тлеющих участков полигона для полной ликвидации последствий пожара», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО.

Возгорание на полигоне возникло 31 мая. Мусорная свалка расположена в 10 км от Ноябрьска. Огнём было охвачено 800 кв. метров свалки.

Как ранее сообщало РЕ, в ямальском городе Лабытнанги осенью 2021 года почти две недели тушили городскую свалку.