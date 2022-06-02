Горловка, ДНР, 2 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Город Горловка (ДНР) подвергся множественным обстрелам со стороны украинских боевиков вечером 2 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

В 16:00 мск ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки со стороны населённого пункта Новгородское. Из СПГ украинскими боевиками выпущено пять гранат, также применялось стрелковое вооружение.

В 18:45 мск Горловку обстреляли со стороны населённого пункта Курдюмовка, выпустив по городу восемь снарядов калибра 152 мм.

В 19:00 мск по Калининскому району огонь ВСУ открыли со стороны населённого пункта Новолуганское, выпустив семь мин калибра 120 мм.

В 19:07 мск снова был обстрелян украинскими боевиками Никитовский район Горловки — на этот раз со стороны населённого пункта Шумы. Было выпущено восемь гранат из РПГ, применялось и стрелковое вооружение.