Тирана, , 22:51 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 594 человек выявили 53 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 34 пациентов. Об этом сообщило вечером 2 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Международный аэропорт в албанской столице Тиране Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 275 случаев заражения коронавирусом, 272 471 человек излечился, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся три пациента. Уже 2,5 месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 288 активных случаев заражения, в том числе 194 — в Тиране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 49 носителей коронавируса