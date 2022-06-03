3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 10:24 — REGNUM В Ставропольском крае начался сбор садовой земляники. По данным министерства сельского хозяйства края, в этом году ягодоводы рассчитывают получить 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года.

Поля садовой земляники на Ставрополье Денис Абрамов © ИА REGNUM

На Ставрополье в промышленных масштабах выращивают в основном клубнику и крупноплодную землянику в открытом грунте. Сегодня земляника открытого грунта занимает 117 га полей — около 90% всей земли, отведенной под ягодные насаждения. Выращиванием ягод в крае занимаются 11 хозяйств, из них 6 — крестьянко-фермерские.

Поля садовой земляники на Ставрополье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM Клубника Денис Абрамов © ИА REGNUM

Клубника Денис Абрамов © ИА REGNUM

В 2021 году с площади 82 га собрано 885,6 тонны земляники, в том числе 600 тонн земляники защищенного грунта. В 2021 году из краевого бюджета на ягодоводство, в частности на закладку ягод и работы по уходу, было выделено 4 млн рублей, возмещено 70% затрат.

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Растет объем самой господдержки: если в 2021 году на закладку ягод и уходные работы минсельхозом края было выделено 4 млн рублей, то в 2022 году — уже 6 млн рублей. А на ближайшую перспективу, при поддержке губернатора Владимира Владимирова, мы прорабатываем возможность пятикратного увеличения объема субсидии», — отметил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников.

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Клубника Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сбор клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Недалеко от Пятигорска на 10 гектарах клубнику четырех сортов выращивают в ООО «Новозаведенное». Средняя урожайность составляет порядка 10 тон с гектара. Рассаду закупают в краснодарском питомнике, гербициды не применяются прополка ведется вручную. Вся собираемая ягода реализуется на Кавказских Минеральных Водах.

Урожай клубники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бригада сборщиков Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антон Мячин Денис Абрамов © ИА REGNUM

По словам главного агронома хозяйства Антона Мячина, главное преимущество клубники для сельхозпроизводителя — это «быстрые деньги»: сегодня собрали — завтра все раскупили, ягода не хранится. Минус в том, что ягода нежная требует большого количества ручного труда: это и посадка, и прополка, и сбор, механизация минимальна.