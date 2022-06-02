Москва, , 22:40 — REGNUM Если Украина использует полученные от США вооружения для атаки на территорию России, то у российских Вооруженных сил не останется иного выбора, кроме удара по центрам принятия решений, заявил 2 июня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Дмитрий Медведев Duma.gov.ru

«Совершенно очевидно, что, — об этом уже было сказано, — в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Дмитрий Медведев.

«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.

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