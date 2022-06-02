Саранск, , 22:40 — REGNUM По итогам января-марта текущего года миграционная убыль населения Мордовии составила 977 человек. Об этом свидетельствуют данные Мордовиястата.

Перед отъездом Pixabay.com

По данным ведомства, за указанный период в республику въехали 2192 человека, при этом регион покинули 3169 граждан.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших увеличилось на 95 человек, а число выбывших — на 937 человек.

Из числа приехавших 444 человека прибыли на постоянное место жительства, 767 человек — вернулись после временного пребывания в других регионах, 981 человек оценивает свое пребывание в республике как временное на срок более девяти месяцев.

За пределы республики на постоянное место жительства выехали 912 человек, 1699 граждан выехали после временного пребывания в регионе, 558 граждан покинули республики на срок более девяти месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за указанный период естественная убыль населения республики составила 2208 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель снизился на 235 человек. Число родившихся в январе–марте составило 1179 человек, умерли 3387 жителей республики.