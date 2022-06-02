2 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 23:16 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена встала в позицию обороны после объявления о своем решении отправить Украине современные реактивные системы залпового огня, отвергая критику о том, что данное решение только затягивает конфликт. Однако американские интернет-пользователи продолжили осуждать отправку новой партии оружия Киеву.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам не нужно быть там. Только представьте, насколько безопасными будут наши школы и продуктовые магазины, если в них будут поступать такие деньги, какие США отдают Киеву», — пишет @bags_girl.

«Это замечательно, но пришло время добиваться мира, перемирия и переговоров. Чем дольше идет война, тем больше невинных людей погибнет. Украине и всему миру нужна дипломатия высшего уровня, чтобы приложить больше усилий для прекращения войны», — отмечает @smashed_crab_.

«Мы должны посылать передовые ракетные системы в наши школы», — указывает @goodrundog.

«Разжигание конфликтов вместо мирных усилий служит лишь злобному милитаризму», — осуждает @GDANIELDS.

«Помните, как СМИ кричали, что Трамп собирается втянуть нас в третью мировую войну? Хорошие были времена», — отмечает @ChadHawkins7.

«Администрация Байдена действительно хочет, чтобы произошла третья мировая война!» — восклицает @mike727johnson.

«Напомню, что американские компании приобрели 17 миллионов акров земли на Украине. Если вы думаете, что эта война — за демократию, вам нужно подумать еще раз», — советует @arturckm.

«Они продержатся максимум несколько часов, прежде чем их выведут из строя. Хорошая новость для американских производителей оружия. Хорошая новость и для Украины, поскольку чем быстрее закончится оружие, тем быстрее они перестанут управляться США и политиками ЕС и заключат мир», — рассуждает @Finbar_Markey.

«Рай для торговцев оружием! Украине придется платить за всю эту бесполезную поддержку… это не путь к достижению мира», — осуждает @VladaMata.

«Но… вы месяцами говорили мне, что Украина побеждает. Зачем тогда это?» — иронизирует @Dddanttte2.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американских ракет, способных атаковать территорию России. В то же время американские СМИ регулярно сообщали о различных точках зрения на этот вопрос и высокой вероятности принятия другого решения.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Украина утверждает, что не будет применять реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев хочет получить от Вашингтона, для ударов по территории России.

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