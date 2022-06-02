Скопье, , 22:44 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1112 образцов выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 — повторные. Также в стране зарегистрировали 88 случаев выздоровления. Об этом 2 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Городской музей Скопье,

Северная Македония Diego Delso

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 097 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9307, 302 290 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали один летальный исход COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 500. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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