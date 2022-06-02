Вологда, 2 июня, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Всемирно известный путешественник Федор Конюхов планирует добраться из Архангельска в Москву на мотопараплане, сообщает правительство Вологодской области.

Dmitry Rozhkov Федор Конюхов

В планах у Конюхова — побить рекорд польского летчика (427 километров) и преодолеть на летательном аппарате 500 километров без остановок, то есть, долететь от Архангельска до Вологды. Экспедиция стартует в Архангельске 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды. Финиширует Федор Конюхов уже в Москве 12 июня — в День России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Конюхов в одиночестве провел на льдине Северного ледовитого океана 249 часов.