Москва, , 22:29 — REGNUM США и их сателлиты нацелены на разрушение мировой системы безопасности, построенной по итогам Второй мировой войны с ООН во главе, и напряженность растет как у российских границ, так и в целом в мире, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант».

Последствия войны

Он указал, что предыдущие 30 лет Запад «ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты».

До сих пор, отметил он, «продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, нарастает напряженность военно-политической ситуации в мире и вблизи границ РФ».

«США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким «порядком, основанным на правилах», устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов», — сказал секретарь Совбеза РФ.

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