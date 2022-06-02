Женева, Швейцария, , 22:28 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрирован 633 171 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1437 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 528 275 339 носителей вируса, подтверждено 6 293 414 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 457 276 выявленных инфицированных и 971 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.