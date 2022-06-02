Донецк, , 22:29 — REGNUM Столицу ДНР несколько раз за вечер 2 июня обстреляли украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Петровский район Донецка подвергся обстрелам в 16:00, 19:00, 19:50, 20:25 и в 21:15 мск. Первый обстрел украинские боевики вели со стороны населённого пункта Марьинка, применив десять мин калибра 120 мм и произведя десять выстрелов из танка.

Остальные атаки украинские боевики вели со стороны населённого пункта Георгиевка, применяя артиллерийские орудия калибра 155 мм. Выпущено в общей сложности 85 снарядов.

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