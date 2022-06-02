Любляна, , 22:05 — REGNUM Сегодня, 2 июня, в Любляне на стадионе «Стожице» национальная сборная Словении в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Гийом Дебар.

Стартовые составы команд:

Словения: Ян Облак, Миха Блажич, Яка Бийол, Миха Мевля, Грегор Сикошек, Ясмин Куртич, Петар Стоянович, Адам Серин, Андраж Шпорар, Миха Зайц, Жан Целар.

Швеция: Робин Ульсен, Йоаким Нильссон, Людвиг Аугустинссон, Карл Старфельт, Эмиль Форсберг, Йеспер Чельстрем, Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Александер Исак, Деян Кулушевски.