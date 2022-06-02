Бишкек, 2 июня 2022, 22:02 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии сегодня, 2 июня допросили директора фонда «Сорос — Кыргызстан» (организация, признанная в РФ нежелательной) Шамиля Ибрагимова, передают киргизские СМИ.

Спецслужбы республики причины вызова главы киргизского представительства американского фонда на допрос не озвучивают.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии
Gknb.gov.kg

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По словам самого Ибрагимова, поводом для этого послужило то что комитет национальной безопасности заподозрил руководство фонда «Сорос — Кыргызстан» (организация, признанная в РФ нежелательной) в незаконном приобретении здания в столице Киргизии 23 года назад.

Напомним, что американские власти и подконтрольные им фонды и другие организации предоставляют некоторым киргизстанским СМИ и НКО многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности.

* организация, признанная в России нежелательной