Рим, , 21:56 — REGNUM Италия, «как и все международное сообщество», должно способствовать прекращению военных действий на Украине, заявил 2 июня в День Итальянской республики президент страны Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Quirinale.it

Вооружённые силы страны помогают выполнять задачу «построения условий для мира», отметил Маттарелла.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».