Москва, 2 июня, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Российские саперы из отрядов МЧС и Вооруженных сил за последние сутки очистили свыше 30 га территории республик Донбасса, обезвредив 212 взрывоопасных предметов, сообщил 2 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mchs-lnr.su Разминирование

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов… Обнаружено и обезврежено 13 172 взрывоопасных предмета, из них за сутки — 212», — рассказал Мизинцев.

На сегодняшний день российские саперы обезопасили около 10 км дорог, 35 зданий различного назначения, в том числе социально значимые объекты.