Ижевск, 2 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Из указа о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в Удмуртии исключены правила, регулирующие масочный режим. Новшество прокомментировала и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

пресс-служба минздрава Удмуртии Доктор и пациент в масках

По ее словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Удмуртии находится на минимальных значениях, но это не значит, что COVID-19 полностью ушел, по-прежнему сохраняется вероятность нового подъема заболеваемости.

«Я хочу призвать наших граждан заботиться о своей безопасности и сохранять разумную приверженность маскам. Не обязательно носить их постоянно, но для людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями, беременных женщин рекомендуется надевать маску в общественном транспорте, в поликлиниках, в местах, где есть большие скопления людей», — пояснила Якимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике отменили обязательный масочный режим. При этом физическим и юридическим лицам нужно следовать указаниям Роспотребнадзора и санитарного законодательства. Согласно этим нормам, в период подъема заболеваемости необходимо ношение масок в местах массового скопления людей.

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