Павловский район, Нижегородская область, , 21:46 — REGNUM Прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшей сотруднице одного из банков в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Мошенничество (сс) sajinka2

По версии следствия, в течение почти трёх лет экс-директор клиентского центра кредитно-кассового офиса успела оформить 123 поддельных договора на потребительские кредиты с использованием электронных подписей клиентов банка.

При этом сами клиенты не обращались с просьбой предоставить им кредиты или же планировали получить банковские займы на гораздо меньшие суммы.

От её преступных действий пострадали 75 человек, которым обвиняемая нанесла материальный ущерб на сумму свыше 31 млн рублей.