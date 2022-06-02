Петрозаводск, 2 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Карелии под эгидой главы республики и военного комиссариата будут созданы добровольческие дружины, которые окажут помощь российским военнослужащим в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом вечером 2 июня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети

Дарья Драй ИА REGNUM Ты записался добровольцем?

Он рассказал об открытом письме ветеранов воинской службы, которые заявили, что всё больше жителей Карелии хотели бы лично, не словом, а делом помочь бойцам Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Среди авторов письма — председатель карельского отделения общественной организации Вооруженных сил России Виктор Константинов, руководитель «Боевого Братства» Олег Киселев, председатель регионального союза ветеранов Афганистана Алексей Белянинов.

Артур Парфенчиков поддержал стремление ветеранов, высказанное в открытом письме.

«Мне, как военному человеку, абсолютно понятно желание ветеранов встать в строй. Поэтому вместе с военным комиссаром республики Андреем Артемьевым приняли решение о создании добровольческих дружин», — сообщил глава Карелии.

Он сразу предупредил, что к добровольцам будут предъявлены высокие требования по возрасту, категории годности к военной службе, моральным и прочим качествам.

Военнообязанные жители республики, пребывающие в запасе, могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, а также в военный комиссариат Республики Карелия в Петрозаводске по адресу: ул. Антикайнена, 19, тел. 8 (81-42) 78-29-06.

«Есть люди, которые хотят защищать Россию и русский народ, и умеют это делать. Добровольческие дружины. Я так понимаю, что они будут помогать держать порядок на уже освобожденных территориях, а не участвовать в военных действиях. Это тоже очень важно», — прокомментировала инициативу губернатора на его странице пользователь Людмила К.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта из Карелии отправился первый отряд добровольцев, решивших принять участие в специальной военной операции России на Украине. Их напутствовал и провожал лично Артур Парфенчиков.

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Согласно сообщениям главы Карелии, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 16 военнослужащих, связанных с республикой. В память о них новую улицу в Петрозаводске назвали улицей Защитников Донбасса.