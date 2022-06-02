Прага, , 21:38 — REGNUM Сегодня, 2 июня, в Праге на стадионе «Эден Арена» сборная Чехии по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Швейцарии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Бригада арбитров (Германия): Даниэль Зиберт | Ян Зайдель | Рафаэл Фольтин | Харм Осмерс | Катрин Рафальски.

Стартовые составы команд:

Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Якуб Брабец, Ладислав Крейчий, Владимир Цоуфал, Ярослав Зеленый, Томаш Соучек, Ян Кухта, Якуб Янкто, Адам Гложек.

Швейцария: Ян Цоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Ноа Окафор, Брель Эмболо.